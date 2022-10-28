Україна

Фонди українського та португальського клубів уклали меморандум про співпрацю.

Благодійні фонди донецького Шахтаря та лісабонської Бенфіки підписали меморандум про співпрацю, який зміцнить партнерські відносини між клубами, які утворилися під час акції "Разом за Україну".

Ціль співпраці — здійснювати соціальні проекти для допомоги українцям, які постраждали та вимушені були залишити свій дім через російську агресію. Наприклад, завдяки Бенфіці кілька дітей зможуть приїхати на канікули до Португалії.

Що важливо, Fundacao Benfica підтримає ініціативу Shakhtar Social Foundation з надання підтримки дітям, які втратили батьків унаслідок війни в Україні. Цю роботу фонд ФК Шахтар реалізує від початку повномасштабного вторгнення росіян до нашої країни.

🤍 @slbenfica 🤝 @FCShakhtar



A parceria reforça a relação criada com o clube ucraniano durante a campanha humanitária “Juntos pela Ucrânia”.



️#FundaçãoBenfica #ShakhtarSocial #MorethanFootball — SL Benfica (@SLBenfica) October 27, 2022

Зазначимо, що багато португальців у коментарях під офіційним Твітер-акаунтом Бенфіки реагують на новину фотографіями Михайла Мудрика, які несуть натяк на їхнє бажання бачити українця у складі "орлів".