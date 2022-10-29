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  • Україна

    29 жовтня 2022, 07:30

    Шахтар — Олександрія. Напередодні

    Центральний матч туру.

    Чергове випробування для Йовічевіча / ФК ШАХТАР
    Чергове випробування для Йовічевіча / ФК ШАХТАР 29 жовтня 2022, 07:30

    На момент початку туру суперники займали сусідні місця в турнірній таблиці, причому Олександрія відстає лише на три очки. Це здається майже неможливим: настільки більше місця в медійному плані займає Шахтар, настільки в нього більше яскравих матчів, настільки в тіні Олександрія.

    Так, Шахтар – флагман українського футболу, до нього за визначенням підвищена увага. Але про команду, яка за втраченими очками йде третьою, взагалі говорять чи не найменше у лізі. Поки всі, кому не ліньки, говорять про кризу в Динамо, багато хто говорить про проблеми у Ворсклі, Кривбасі, Чорноморці, дуже класно просуває себе в соцмережах Верес, саме Олександрія штампує спокійні, найчастіше впевнені перемоги і тримається першою серед неграндів.

    Заради справедливості, менше на передовиці Олександрія потрапляє ще й тому, що в неї в активі немає повноцінних тріумфів. Свої п'ять перемог Олександрія здобула над командами, які займають чотири останні місця у турнірній таблиці – і над Минаєм, який трохи вищий. Ворсклу (починала тур 12-ю) підопічні Вишняка обіграти вже не змогли: полтавський клуб зміг відстояти нічию, причому ще зіграв на нуль. На старті був простий календар, і великі випробування тільки починаються.

    Але не календарем єдиним. Олександрія гарна насамперед своїм поступовим розвитком та прогресом гравців. У клубу хороша академія, і призначення на посаду головного тренера колишнього наставника молоді Юрія Гури допомогло інтегрувати юніорів – але справа не тільки в них. Наддосвідчений Сергій Рибалка, який вигравав чемпіонства у складі Динамо, саме в новому сезоні повернувся в основу і сильно допоміг Гурі реалізувати бажаний стиль. Сьогоднішня гра проти Шахтаря стане для Сергія 14-ою у кар'єрі.

    Шахтар грає проти Олександрії між двома найважливішими іграми ЛЧ. Навіть дивно, що цей матч знову не перенесли, як переносили ігри проти Львова та Миная. Напевно, річ у тому, що календар за такої кількості переносів стане надто складним вже у другій частині сезону. У такій ситуації рубом стає питання ротації, тим більше, що оптимальний склад команди Йовічевіча більш-менш вималювався. В матчах проти Селтіка, Реала та Динамо у “гірників” збігалися 10 гравців стартового складу: зміни були лише на правому фланзі оборони, де Юхим Конопля конкурує з Лукасом Тейлором.

    А ось у попередній грі чемпіонату з Колосом вийшли й Крівцов, й Сікан, і деякі інші дублери. Хто отримає сьогодні практику? Дуже сумно, навіть похмуро поки що складається в Шахтарі кар'єра Андрія Тотовицького: один із лідерів Десни поки що практично не виходить на поле. Петряк поки що жодного разу не виходив в основі на матчі ЛЧ – логічно чекати на появу з перших хвилин і від нього. З іншого боку, ротацією не варто захоплюватися – і ось чому.

    Історія протистояння

    Так, з тридцять одного матчу проти Олександрії Шахтар виграв 23, внічию звів п'ять і лише три програв. Але якщо сконцентруватися на недавніх поєдинках, то статистика для олександрійців набагато оптимістичніша.

    Почнемо з того, що Олександрія виграла у гранда два матчі з останніх трьох. Шахтарю дуже важко з нею грати: із семи останніх матчів він виграв всього два, причому в обох забивав переможний гол після 75-ї хвилини. Це почалася історія взаємовідносин із 10 перемог “гірників”, та й взагалі у перших 18 матчах вони дозволили провінційному клубу лише дві нічиї. Останнім часом Олександрія навчилася грати із грандом – цікаво, як на це вплинув форс-мажор у вигляді повномасштабного вторгнення.

    Рибалка з 13 попередніх зустрічей із Шахтарем чотири виграв, дві закінчив унічию та сім програв.

    Орієнтовні склади

    ШахтарТрубін — Конопля, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко — Назарина, Степаненко — Зубков, Судаков, Мудрик — Сікан

    Олександрія Білик — Мірошніченко, Дячук, Бабогло, Цуріков — Демченко, Дришлюк, Рибалка — Калітвінцев, Кожушко, Третьяков

    footballпрогноз 1:0

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Команди

    Олександрія Шахтар

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