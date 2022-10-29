Україна

Чи зможе команда Скрипника нарешті перемогти?

Грають десята та дванадцята команда ліги – здавалося б, що тут може бути цікавого? Але якщо дізнатися, що одна з цих команд Ворскла, при цьому вона навіть не десята, то цікавість різко зростає. Полтавці, звичайно, вибороли нічию в матчі з Динамо, але це не більше ніж проблиск на тлі кризового відрізку.

В останньому матчі Ворскли лише на заміну вийшов Денис Олійник. З Металістом матч у запасі розпочав Марлісон. В основі постійно виходять Пердута, Різник, Юрченко, Кравець. Це все футболісти, про яких і мріяти не сміє той самий Рух – але Рух цю команду обіграв навіть на виїзді.

У Ворскли набагато менше вболівальників, ніж у Динамо, цей клуб навіть у ситі роки і навіть на єврокубкові матчі не збирав повний стадіон. Саме тому криза в полтавському клубі викликає набагато менше критики – але загалом проблеми Динамо та Ворскли бачаться схожими. Практично всі гравці, які можна назвати кістяком команди – такі, як Чеснаков, який зіграв уже 400 матчів за Ворсклу – у незвичних умовах різко здали, і команду довелося фактично будувати заново.

Нагородження Чеснакова

В останніх п'яти матчах за участю Миная відбулося лише п'ять м'ячів. 0:1, 0:1, 0:0, 1:1, 1:0 – можна сказати, що команда Дулуба грає по двійковій системі. І здається мені, що зниження результативності пов'язане саме зі зміною тренера. Олег Анатолійович – досвідчений (Минай – третя його команда в одній лише Україні) та талановитий фахівець, який чудово розуміє, що за складом його команда одна із найслабших у лізі. Можливість здобувати результат Дулуб бачить лише через оборонну гру.

За законом підлості матч з Мінаєм змушений буде пропустити незамінний польовий гравець Ворскли. Олександр Скляр – єдиний, окрім воротаря, футболіст, який зіграв від свистка до свистка усі 9 попередніх турів. У цих дев'яти турах він отримав чотири жовті – і, відповідно, з Минаєм відпочиває. За величезної плинності кадрів Ворскли пару центральних півзахисників з ним складали то Кравчук, то Челядін, то навіть Юрченко, якого тренер опускав у глибину – але тепер Скрипнику доведеться обходитися без нього.

Без ще одного сенатора (цей сезон – 11-й для Скляра у Ворсклі) Ворсклі буде ще важче протистояти контратакам Ворскли. Але взагалі клубу з таким рівнем посилення, та й старожилів, дивно давати будь-які знижки перед домашньою грою з Минаєм. Потрібно перемагати, інакше цей матч ризикує стати для Скрипника останнім.

Історія протистояння

Три офіційні матчі між Ворсклою та Минаєм принесли полтавцям дві перемоги та одну нічию.

Орієнтовні склади

Ворскла: Різник – Кравець, Чеснаков, Зайков, Пердута – Кравчук, Челядін – Бацула, Юрченко, Сефері – Марлісон

Минай: Бандура – ​​Гончар, Горін, Нємчанінов, Трубочкін – Хахльов, Вітенчук – Воробчак, Твердохліб, Кулієв – Коломоєць

прогноз 1:0

Віталій Пасічний, Football.ua