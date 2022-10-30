Україна

Лідер проти аутсайдера — проте результат далеко не вирішений.

Дніпро-1: класно, за тур до кінця, забезпечує вихід у плей-офф у першому ж єврокубковому сезоні.

Теж Дніпро-1: двічі просить останню команду ліги перенести матч.

Відчувається якась суперечність, але насправді її немає. Навіть у успішному матчі проти Аполлона Дніпро-1 тонко натякнув на свої проблеми, вкрай незвичайним способом. Ця гра, без перебільшення, може претендувати на своє місце в історії якщо не всього футболу, то Дніпра-1 та Ліги конференцій так точно: адже український клуб заявив на неї одразу чотирьох воротарів! Валерій Юрчук, Владислав Рибак та Яків Кінарейкін з найкращих місць подивилися за грою Дніпра-1 загалом та Макса Валефа зокрема.

З кожним тижнем Дніпро-1 втрачає нових та нових гравців. Це при тому, що команда і так комплектувалася в кінці літа, добираючи гравців після передсезоння. Як наслідок, медовий місяць із штампування суцільних 3:0 швидко закінчився: команді дуже великі проблеми створили Рух із Металістом та просто відібрав очки Інгулець. Чи варто дивуватися, що домашня гра з останньою командою ліги стає небажаною? Що Дніпро-1 мотивований просити про перенесення на час, коли Чорноморець, можливо, буде й сильнішим, але принаймні буде нижчим ризик м'язових травм?

Втім, не Дніпру-1 скаржитися на складні часи. Так, у матчі з Аполлоном на лаві були лише 4 польові гравці – але всім би таких запасних! Думаю, Ігор Когут та Бузанелло були б основними у переважній більшості команд ліги. А у Дніпра-1 в основі або просто футболісти збірної України, або претенденти на неї, увінчані просто найкращим форвардом ліги. Довбик, за всієї поваги до Траоре, чудово реалізує, а останнім часом навчився й класно працювати на команду.

Чорноморець, звісно, ​​завдяки проблемам Дніпра-1 отримує шанси – але лише завдяки їм. Є підозра, що Дніпру-1 в оптимальній формі Чорноморець програв би з великим розривом у рахунку. Його тягнуть ветерани: 34-річний Селін у минулому турі класно забив після кутового, а 39-річний Сергій Кравченко міг оформляти й асист, й шикарний гол у дев'ятку. Але сил у легенд все менше, помилок все більше (Кравченко все в тому ж матчі привіз пенальті), новачки на кшталт Джеймса дуже розчаровують – і в світлі цього не дивно, що Чорноморець останній.

Втім, це зовсім не означає, що Чорноморцю нема чого сьогодні ловити. Зловив же він нічию на полі дуже міцного Колосу – і далеко не факт, що Дніпро, який втомився і віддав усе в історичному матчі, сильніший. Також не факт, що Чорноморець слабший за Інгульця з передостаннього місця, який уже здобув на полі Дніпра-1 нічию.

Історія протистояння

Обидві зустрічі на рівні УПЛ із загальним рахунком 6:1 виграв Дніпро-1. Набагато цікавіше, що за ним залишилася ще й кубкова зустріч 2017 року. Тоді клуб семи місяців від народження (представляв другу лігу) зіграв із представником УПЛ 0:0 в основний час і виграв у серії пенальті. З того складу у Дніпрі-1 все ще є Когут, Логінов, Юрчук – ну а Сергій Кравченко має шанси зіграти вже за іншу команду.

Орієнтовні склади

Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк, Сваток, Сарапій, Амаш — Рубчинський, Бабенко — Танчик, Піхальонок, Назаренко — Довбик

Чорноморець: Непогодов — Путря, Єрмаков, Джеймс, Селін — Політило, Кравченко — О. Кузик, Наумець, Брагару — Юсов

прогноз 1:0

Віталій Пасічний, Football.ua