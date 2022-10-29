Україна

Українець залишив поле на 67 хвилині гри.

Зубков у матчі проти Олександрії, ФК ШАХТАР

Зубков у матчі проти Олександрії, ФК ШАХТАР

У рамках 10 раунду української Прем'єр-ліги донецький Шахтар у номінально домашньому матчі не зміг обіграти Олександрію — 2:2.

Окрім того, що команда не виграла, у тренерського штабу "гірників" є ще один привід для занепокоєння, адже травму отримав форвард Олександр Зубков.

На 67 хвилині він був вимушений залишити поле, при цьому тримаючись за задню поверхню стегна. Офіційно про характер травми стане відоме згодом.

У сезоні-2022/23 на рахунку Зубкова чотири голи 13 поєдинках за Шахтар в усіх змаганнях.

Попереду в Шахтаря дуже важливий матч Ліги чемпіонів проти німецького Лейпцига, де команді Йовічевіча потрібна лише перемога.