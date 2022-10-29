Україна
29 жовтня 2022, 20:24
Шахтар у меншості не втримав перемогу над Олександрією
Футболістам Ігора Йовічевіча забракло сил через вилучення Лукаса Тейлора.
Шахтар — Олександрія, фото УПЛ
29 жовтня 2022, 20:24
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Шахтар — Олександрія 2:2
Голи: Михайліченко, 42, Мудрик, 82 — Цуріков, 5, Демченко, 87
Шахтар: Трубін — Л. Тейлор, Кривцов, Бондар, Михайліченко — Степаненко (Матвієнко, 62) — Зубков (Петряк, 67), Бондаренко (Судаков, 61), Назарина, Мудрик — Сікан (Траоре, 62).
Олександрія: Білик — Мірошніченко, Мельник, Бабогло, Цуріков — Демченко, Рибалка (Волошин, 85), Дришлюк (Ковалець, 64) — Калітвінцев, Кожушко (Шулянський, 73), Третьяков.
Попередження: Л. Тейлор — Дришлюк, Демченко, Бабогло, Кожушко
На 56-й хвилині був вилучений Лукас Тейлор (Шахтар) (друге попередження).