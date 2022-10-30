Динамо — Кривбас. Напередодні

Україна

Тренера, який програє, звільнять? Якщо нічия, то обох?

Від команди дуже багато очікували, вона змогла в цей складний час посилитися навіть легіонерами, у неї досвідчений і авторитетний тренер з визначними перемогами – а на рівні УПЛ цього сезону поки що виходить пшик. І всі колишні заслуги вже забуті, і тренера вже вимагають у відставку, а гравців, незважаючи на їхній досвід та заслуги, змішують з нечистотами...

Так, Кривбас цього сезону саме такий.

За великим рахунком, зустрічаються дві самотності, просто Кривбас як клуб масштабом значно менший. На тлі суперників, які масово втрачали легіонерів, скорочували бюджети, комплектувалися вже після старту сезону, Динамо та Кривбас виглядали якоюсь привілейованою аристократією, із завидною стабільністю.

Щоправда, збігаючись в одних речах, Динамо та Кривбас – повні протилежності до інших. Кривбас посилився двозначним числом футболістів, у нього у стартовому складі на перший же тур вийшли 7 новачків – фактично це нова команда, якій треба зігратися. Динамо ж насамперед не втратило нікого зі своїх багаторазових чемпіонів, навіть Циганкова не продало – і грає практично тією самою командою, що впевнено виграла останній повноцінний чемпіонат України.

Але суті це не змінює. Обидві команди отримали просто розкішні умови на тлі конкурентів – і обидві жорстоко провалюються. Як наслідок, будь-яка невдача для кожного з тренерів може стати фатальною, призвести до відставки.

Якщо в чому і можна бути впевненим у контексті сьогоднішньої гри, то це у величезній кількості фолів та у боротьбі від свистка до свистка. Команди Вернидуба славилися цим просто завжди, ну а на динамівців буде тиснути один із найгірших єврокубкових перфомансів в історії клубу.

Проти Динамо Юрій Вернидуб може скористатися сильними сторонами як самого себе, так і своєї команди. Нині це здається чимось неймовірним, але взагалі-то Кривбас був близьким до нічиєї на полі Шахтаря. “Гірники”, які вже через тиждень розгромлять Лейпциг, обіграли його лише 1:0, лише завдяки голу зі штрафного на 76-й хвилині та багато в чому через помилку Сарнавського на виході.

Динамо в позиційних атаках явно слабше, а всі (величезні) проблеми з позиційними атаками самого Кривбасу мало що означають, поки що рахунок 0:0. І у світлі очевидного сценарію гри – Динамо контролює м'яч, Кривбас обороняється – критично значущою стає роль завершувача.

Про проблеми Динамо з центрфорвардом не писав лише лінивий, але у Владислава Ваната поки що голами закінчилися всі виходи у стартовому складі. Їх було три: проти Зорі, Шахтаря та АЕКа. Для 20-річного форварда це топ-рівень, для нинішнього УПЛ – супертоп, а для нинішнього становища в атаці киян... Гаразд, не любимо перехвалювати. Не менш важливо, що Динамо пропустило у цих трьох матчах дев'ять голів і у всіх виступило відверто невдало. Тут не виключено фактора Роналду: коли форвард приносить голи, але команда без його роботи в обороні стає слабшою.

Денис Гармаш взагалі поклав два м'ячі за півтайму, зайвий раз наголосивши на різниці між талантами минулого покоління і великою частиною “талантів” покоління нинішнього. Але в його випадку питання іншого: а чи не зручніше Гармашу грати саме після виходу на заміни? Він і з Ворсклою класно вийшов у другому таймі... Загалом питань щодо складу Мірчі Луческу дуже багато – як, у принципі, і завжди.

Історія протистояння

Із цією версією Кривбасу Динамо ще не грало.

Орієнтовні склади

Динамо: Нещерет — Тимчик, Забарний, Сирота, Вівчаренко — Буяльський, Сидорчук, Шепелєв — Циганков, Ванат, Кабаєв

Кривбас: Сарнавський — Якімець, Ловрич, Семенов, Дібанго — Банада, Капіч, Хомченовський — Задерака, Дебелко, Татарков

прогноз 1:0