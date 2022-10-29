Україна

Мадридський клуб не буде платити бажану ціну Шахтарю за футболіста.

Чутки активно зв'язують вінгера донецького Шахтаря Михайла Мудрика з європейськими грандами.

ЗМІ пишуть про конкретний інтерес з боку лондонського Арсенала та внесення Мудрика у шорт-листи ПСЖ, Ньюкасла та Реала.

За інформацією іспанського видання todofichajes, "королівський клуб" вирішив не купляти українського таланта.

Реал відмовився від потенційного трансферу через те, що за їх баченням, Шахтар бажає отримати космічні гроші за 21-річного футболіста.

Також відомо, що на даний момент у гонитві за футболіста залишаються Арсенал, Манчестер Сіті та Ювентус.