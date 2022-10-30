Львів — Металіст. Напередодні

Україна

Найгірша домашня команда проти однієї з найкращих виїзних.

Напевне, зустріч саме цих двох команд максимально парадоксально інтерпретує поняття “рідні стіни”.

ФК Львів грає вдома. При цьому для нього одного з небагатьох у лізі “вдома” – не умовне визначення, він справді грає у Львові. Матч проти Металіста буде для нього четвертим домашнім, і в попередніх трьох він набрав повноцiнний... нуль очок.

При цьому команда навіть не у зоні вильоту. Львів обіграв Мінай, взяв нічиї з Кривбасом та Металістом 1925 – але все це на виїзді. Вдома, звичайно, були непростими суперники, але і Верес, і Зоря вже втрачали очки на виїзді з нетоповими суперниками.

Металіст у таблиці набагато вищий, набрав цілих 13 очок – і на виїзді взяв понад дві третини з них. Власне, лише Колос зміг не програти новачкові УПЛ – а Рух, дуже міцний Верес та просто сильна Олександрія зазнали вдома поразки від харків'ян. Вдома Металіст далеко не такий невиразний, і навіть не знаєш, що образливіше: 1:1 з Інгульцем або 1:6 з Шахтарем. А ось на виїзді Металіст грає на рівні топ-3 УПЛ.

І хто, з урахуванням всіх вступних, фаворит сьогоднішньої гри?

Подібною статистикою теж не можна захоплюватися. Смішно всерйоз стверджувати, що будь-якій команді на цій планеті комфортніше витрачати час на дорогу, адаптацію до чужого поля, життя в чужому місті, ніж не витрачати. Команд, які на довгій дистанції грають удома гірше, ніж на виїзді, просто не існує. Але відсутність уболівальників і той факт, що дуже багато команд (до якого належить і Металіст) з лютого живуть і завжди грають не вдома, значно знизив значущість рідних стін.

Металіст, загалом, виглядає сильнішим. Сильніше не набагато, шосте поточне місце йому лестить, але у цієї команди все-таки є креативні і нестандартні гравці. З іншого боку, на команду тиснутиме відсутність Книша: наприкінці дербі з Дніпром-1 Данило заробив вилучення.

Історія протистояння

Не зустрічалися.

Орієнтовні склади

Львів: Ільющенков — Муравський, Никитюк, Мильченко — Васильєв — Грисьо, Шишка, Бойко, Полегенько — Нич, Бугай

Металіст: Костик — Шопін, Мизюк, Порох, Каплієнко — Чайковський — Рязанцев, Танковський, Панасенко, Підлепенець — Прядун

прогноз 0:1