Україна
30 жовтня 2022, 15:03
Металіст у меншості втратив перемогу наді Львовом
Провідного нападника команди Олега Ратія було вилучено за ходом другого тайму.
Львів — Металіст, фото УПЛ
30 жовтня 2022, 15:03
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Львів — Металіст 1:1
Голи: Ременяк, 78 – Прядун, 9
Львів: Ільющенков — Грисьо, Крушинський (Якимів, 85), Муравський, Никитюк (В. Михайлів, 64), Полегенько — Вовкун, Мишенко, Васильєв — Нич (Ременяк, 75), Бугай.
Металіст: Костик — Шопін (Клименчук, 83), Мизюк, Ралюченко, Каплієнко — Демченко, Чайковський (Панасенко, 55), Танковський — Підлепенець, Прядун, Картушов (Коркішко, 75).
Попередження: Муравський, Грисьо, Вовкун — Прядун, Підлепенець
На 61-й хвилині був вилучений Максим Прядун (Металіст) (друге попередження).