Україна

Команда Юрія Мороза не втримала перемогу, проте вийшла у плей-оф з першого місця.

У рамках третього матчу групового етапу ЄВРО-2022 серед збірних U-17 Україна зустрічалась з Боснією і Герцеговиною.

Перший тайм видався досить рівним, адже зустрічались суперники, які набрали максимальну кількість очок у перших двох турах — по 6.

У другому таймі була справжня боротьба. На 66 хвилині представник юнацької команди Зорі Кирило Пашко вивів Україну уперед. Вінгер замкнув простріл з лівого флангу.

Проте на 81 хвилині боснійці зрівняли рахунок. Стрімка атака завершилась влучним пострілом у дев'ятку від Марко Брекало — 1:1.

Нічия не завадила нашій юнацькій збірній виграти свою групу та вийти у плей-оф раунд юнацького чемпіонату Європи.

Україна U-17 - Боснія і Герцеговина U-17 1:1

Голи: Пашко, 66 — Брекало, 81

Україна: Бакус — Бакай, Захарченко, Діхтяр (Сметана, 84), Дикий — Білий (Осипенко, 89), Іщенко, Хан (Коробов, 84), Пашко, Калин — Пономаренко.

Боснія і Герцеговина: Душкай — Терзич (Саджак, 55), Попович, Селік, Куйракович — Сілич, Різвич, Сабіч, Петрович (Дугич, 73), Авдич (Попович, 57) — Зеніканін (Брекало, 73).

Попередження: Пономаренко, Сілич.