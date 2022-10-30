Україна

Захист команди Юрія Вернидуба власними помилками зумовив одразу три пропущені м'ячі.

Неодноразово під час осінньої частини нового сезону в бік київського Динамо лунали заклики схаменутись у власних виступах у Лізі Європи УЄФА, доки стало не занадто пізно. Однак посеред звітного тижня підопічні Мірчі Луческу "біло-сині" зазнали невдачі під час спроби здолати кіпрський АЕК Ларнака (3:3), за підсумком чого остаточно позбавились шансів на продовження боротьби за місце в плей-оф бодай Ліги конференцій на весні наступного року.

Хтось у цей момент міг би сказати, що найстрашніше для столичного колективу вже позаду, проте варто було лишень поглянути на стан справ Динамо в турнірній таблиці української Прем’єр-ліги для того, аби зрозуміти, що справжні "розваги" у флагману футболу нашої країни все ще попереду. Дев’ята сходинка за підсумком семи стартових матчів — не найжахливіший показник на тривалій дистанції, проте цілком достатній, аби навіть у матчі проти криворізького Кривбасу, який тільки під час попереднього вікенду здобув першу перемогу (над Інгульцем, 2:1), відчувати себе невпевнено.

Цікавим був початок зустрічі у виконанні футболістів Кривбасу, і навіть їм належала перша спроба удару, коли Татарков, із рикошетом від Попова, поцілив трохи в бік від лівої стійки. Динамо на перших хвилинах радше виконувало ознайомлення з перебігом подій на полі, проте поступово "біло-сині" переходили до тиску на чужій половині поля. Захист команди Вернидуба при цьому помітно нервував, і зрештою це завершилось для гостей справжнісіньким провалом.

За лічені хвилини посеред першого тайму киянам удалось відзначитись одразу двома результативними передачами. Помилялись при цьому під час передач досвідчений Хомченовський, після чого Ванат із передачі Сидорчука пошив у дурні захисників на лівому фланзі штрафного, а вже незабаром новачок Капич подарував м’яч Буяльському, який той потім із допомогою нападника перетворив на власний гол у центрі штрафного.

Стрімкий ривок до закладання фундаменту для майбутньої звитяги Динамо заклало саме цими результативними пострілами, а Вернидубу в технічній зоні залишалось виключно знизувати плечами. Аби хоч трохи пом’якшити злість головного тренера, футболісти Кривбасу таки віднайшли в собі сили на акцентований випад під завісу першої половини, коли Якімець на правому фланзі штрафного скористався закиданням із глибини задля гольового прострілу на Дебелка.

Ця результативна дія криворізького клубу відкривала для нього певні опції в другому таймі, проте скористатись одразу ж першою гольовою нагодою Дебелко так і не зумів, перетворивши невдале скидання головою від Тимчика до лівого флангу власного штрафного на удар у Нещерета з близької відстані. А вже незабаром Кривбас був фактично зачинений на власній половині, де й перебував до того моменту, допоки суперники не оформили черговий гол.

І якщо Циганков не зміг скористатись можливістю пробити з пенальті, яке він сам і заробив у протистоянні проти Дібанго на правому фланзі штрафного, пробивши комфортно для голкіпера в правий кут низом, то трохи згодом так званий no-touch-пас від Ваната на Буяльського, із асистом Караваєва з лівого флангу до центру штрафного, завершився третім голом для Динамо.

Гості в подальшому пробували врятуватись й надалі, мавши відмінну нагоду з влучанням у ліву стійку від Дебелка на завершення однієї з подач кутового, проте зрештою так і не змогли ще раз засмутити Нещерета. Столичний колектив натомість намагався не витрачати зайвих зусиль, тож завершення гри з його боку було помітно врівноваженим.

У наступному турі київське Динамо гратиме на виїзді проти одеського Чорноморця на тлі матчу-відповіді проти турецького Бешикташа в Лізі Європи, а криворізький Кривбас здійснить візит до львівського Руху.



Динамо Київ — Кривбас 3:1

Голи: Ванат, 20, Буяльський, 22, 59 — Дебелко, 45+2

На 58-й хвилині Віктор Циганков (Динамо Київ) не забив пенальті (воротар).

Нещерет — Тимчик (Кендзьора, 65), Забарний, Попов, Караваєв (Вівчаренко, 64) — Буяльський (Шепелєв, 83), Сидорчук, Гармаш (Лонвейк, 70) — Циганков, Ванат, Кабаєв (Перріс, 65).Сарнавський — Якімець, Ловрич, Семенов, Дібанго — Капіч, Банада (Шевченко, 67) — Задерака (Микитишин, 67), Татарков (Кораблін, 35, Устименко, 87), Хомченовський — Дебелко.Попередження: Тимчик, Гармаш, Сидорчук.