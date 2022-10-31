Колос — Верес. Напередодні

Україна

Як Колос упорається без Мякушка?

Сьогодні чемпіонат досягне третини. Звичайно, більшість команд мають перенесені матчі, і навіть не по одному, але 10 турів – це в будь-якому випадку великий відрізок. І дискваліфікації – один із його наслідків.

Сьогодні не зможуть зіграти Сергій Мякушко та Денис Безбородько. Сергій у Колосі став одним із лідерів атаки. Денис поки що шукає себе на новому місці – нагадаю, що він перейшов до Колоса вже після першого туру, забивши два голи за Зорю – але у будь-якому випадку він залишався важливою фігурою у побудовах Вишняка. А зараз доведеться грати без Вереса без обох.

Формально (просто за тим, як гравців до позицій відносить великий Transfermarkt) у Колосі взагалі немає лівих вінгерів, крім М'якушка. Більше того: навіть якщо подивитись другі профільні позиції гравців, то всі центрфорварди команди більше грали праворуч, а не ліворуч. Відразу згадується історія Гаеля Кліші, якого батько перевчив із правши на лівшу, щоб у сина було більше шансів відбутися у футболі...

Звісно, ​​захоплююча (рекорд УПЛ за кількістю клубів, за які грав – дев'ять!) кар'єра Володимира Лисенка не обійшлася без ігор зліва. Не на цій позиції він зіграв, увага, один матч за Арсенал, два за Говерлу, два за Севастополь, один за Олімпік і два за Колос – що за пілігрим! Проблема в тому, що результативна дія за цей час накопичилася лише одна: ще в 2013-му році він врятував Говерлу від поразки у грі з Іллічівцем. Із Безбородьком простіше: і без дискваліфікацій Дениса в основі виходив Кирило Попов.

Проблеми з атакою у Колоса критичніші тому, що у Вереса проблеми саме з обороною. Вже в п'яти матчах поспіль команда Вірта не може зіграти на нуль і недобирає очок багато в чому. 2:2 із Рухом, 1:2 із Металістом – не такої гри оборони чекав від своєї команди тренер. Втім, остання гра проти Зорі була гідною за будь-якими стандартами: Вірт, незважаючи на результат (0:1), похвалив свою команду прямо в роздягальні, що з ним трапляється нечасто.

Історія протистояння

На рівні УПЛ зіграли два матчі із загальним рахунком 1:0 – як неважко здогадатися, 1:0 та 0:0. Єдиний гол у Ковалівці минулого сезону провів Олег Ільїн, який і сьогодні має всі шанси зіграти проти Вереса.

Так-так, незважаючи на травму у попередній грі, Олег може грати — про це вже повідомила прес-служба Колоса

Орієнтовні склади

Колос: Волинець — Золотов, Новак, Чоботенко, Ємець — Мілько — Ільїн, Болбат, Смирний, Лисенко — Попов

Верес: Когут — Гагун, Курко, Вовченко, Пасіч Є. — Кльоц, Кучеров, Дахновський — Шарай, Пасіч Г., Гайдучик

прогноз 0:0