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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та рівненський Верес.

Ковалівський Колос та рівненський Верес матчем у Ковалівці завершуватимуть базову програму десятого туру української Прем'єр-ліги.

Ярослав Вишняк, на тлі нічиєї проти одеського Чорноморця (1:1), залучив до стартового складу Олексія Зозулю до правого флангу захисту, тоді як в опорній зоні зіграє Павло Оріховський, а Денис Кузик виступатиме ліворуч в атаці.

Юрій Вірт, після поразки від луганської Зорі (0:1), використав із перших хвилин Владислава Шарая ліворуч в нападі.

Колос: Волинець — Зозуля, Новак, Чоботенко, Ємець — Оріховський, Мілько — Ільїн, Смирний, Кузик — Лисенко.

Запасні: Маханьков, Фесюн, Чорноморець, Золотов, Гончаренко, Задоя, Соловйов, Богданов, Болбат, Велетень, Ісаєнко, Попов.



Верес: Когут — Гагун, Курко, Вовченко, Є. Пасіч — Кльоц, Кучеров — Дахновський, С. Шарай, В. Шарай — Гайдучик.

Запасні: Ющишин, С. Шестаков, Мірошник, Квасний, Лебеденко, Сергійчук, М. Шестаков, Поворознюк, Коркодим.



Гра Колос — Верес почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.