Україна

Луганчани провели матч проти команди з Першої Ліги.

Луганська Зоря готується до напруженого графіку в УПЛ. Тренерський штаб вирішив провести товариський поєдинок проти першолігового Діназа.

Луганчани впевнено розпочали матч і вже у першому таймі вели із рахунком 5:0. Двічі забив Максим Луньов, два голи на рахунку Максима Хланя та гол забив Ігор Снурніцин. У другому таймі команда Олександра Головка забила двічі — 5:2.

Зоря - Діназ 5:2

Зоря: Турбаєвський — Алібеков, Снурніцин, Сміян, Алефіренко — Гулько, Михайленко, Антюх, Хлань, Мишньов — Луньов.