Україна

На стадіоні у Минаї стартує друга третина чемпіонату.

Ворскла закінчила першу третину чемпіонату на дуже й дуже скромному дев'ятому місці. Але не варто переживати! Все-таки у чемпіонаті в багатьох суперників перенесено матчі. І якщо порахувати не за набраними, а за втраченими, то полтавці будуть у таблиці... дванадцятими-тринадцятими. На одном рівні з Рухом, нижче за Минай.

Ні, все все-таки дуже погано, і таблиця лише частково прикрашає масштаб кризи. Обіграти вдалося лише трьох аутсайдерів: Минай, Інгулець та Чорноморець. Як тільки Ворскла впирається у більш серйозного опонента, починаються проблеми – та й з аутсайдерами працює далеко не все, якщо згадати поразку Руху.

Минай, задля справедливості, на останніх вихідних все-таки був переможений – причому за рахунком впевнено (за грою не все так однозначно, полтавці досить багато дозволили на своїй половині поля). Чим сильніший Львів? За першу третину неможливо провалити чемпіонат, але Ворскла сама загнала себе в ситуацію, за якої перемагати просто необхідно. Олександрія за втраченими попереду на 12 очок, Зоря – на 11, без Динамо перша п'ятірка навряд чи обійдеться – а в єврокубки клуб хоче, інакше б так не пiдсилювався.

Львів, тим часом, просто класний у виїзних матчах. Перемога над Минаєм, нічиї з Металістом 1925 та Кривбасом допомогли команді Олега Дулуба уникати місця у зоні прямого вильоту. Великий контраст із “рідними стінами”, де львів'яни лише у минулі вихідні набрали перше очко. Львів добре контратакує, готовий карати Чеснакова та компанію за помилки – і це дає йому шанс.

Історія протистояння

У 13 матчах проти ФК Львів Ворскла здобула шість перемог, п'ять матчів звела внічию та двічі програла. У семи домашніх матчах полтавці перемогли п'ять разів і двічі зіграли внічию.

Орієнтовні склади

Ворскла: Різник — Пердута, Зайков, Чеснаков, Кравець — Челядін — Олійник, Бацула — Юрченко — Сефері, Марлісон

Львів: Ільющенков — Грисьо, Крушинський, Муравський, Никитюк, Полегенько — Вовкун, Мишенко, Васильєв — Нич, Бугай.

прогноз 1:0

Віталій Пасічний, Football.ua