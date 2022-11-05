Україна

Чи такий очевидний результат матчу, як це здається на перший погляд?

Друга команда ліги грає проти другої з кінця. Фаворит виграв абсолютно усі попередні матчі проти андердога. На додачу до цього лідер ще й грає вдома. Здавалося б, про що тут взагалі говорити? Шахтар легко обіграє Інгулець, це цілком очевидно.

Але додаткові деталі надають цьому матчу інтриги.

“Гірники” змушені грати матч чемпіонату через два дні після холодного душу від Лейпцига, 0:4 – це гірше, ніж очікували навіть затяті скептики. Марко Розе виявився двоногою чорною міткою для донецького клубу: до цього він обігравав його на чолі менхенгладбахської Борусії 6:0 та 4:0, тобто середня результативність його команд проти Шахтаря трохи не дотягує до п'яти м'ячів у середньому за гру. З урахуванням молодості складу різниця між умовними 1:2 і 0:4 має значення: для багатьох у складі така катастрофа надій стала першою в кар'єрі.

Інгулець, звичайно, ні з яким Лейпцигом не грав і в найближчому майбутньому не буде. Але на його користь грає те, що він взагалі ні з ким не грав майже два тижні: матч десятого туру з Рухом перенесли через зайнятість деяких гравців Руху в юнацькій ЛЧ. Одинадцять днів паузи проти двох – Шахтар міг би обуритися такою прірвою у розмірах пауз... Але, право слово, не “гірникам” скаржитися, що хтось без крайньої необхідності переніс гру :)

І як тут не згадати, що одну з нічиїх Інгульця видобуто на виїзді з Дніпром-1. Так, команда Лавриненка досі не виграла жодного разу в сезоні, але вона вже досягла, безперечно, позитивного результату у грі з топ-клубом. Контратаки, щільна оборона – і Дніпро-1 виявився просто не готовим створити багато моментів. Це при тому, що Довбик поки що виглядає значно краще, ніж хоч Траоре, хоч Сікан.

Бажання нарешті виграти в останньому матчі зіграло з Інгульцем злий жарт. Артем Смоляков у грі проти Кривбасу так хотів забити, що отримав, по-перше, червону картку, а по-друге, по обличчю від Богдана Сарнавського. Воротар, звичайно, розлютився, але його можна зрозуміти: Смоляков пішов у воротаря прямою ногою і тільки випадково не травмував. Таким чином, Лавриненку доведеться будувати план на гру проти Шахтаря без гравця, який забив обидва м'ячі Дніпру-1.

У Шахтаря не зіграє Лукас Тейлор – але це, чесно кажучи, взагалі не виглядає аргументом на користь Інгульця. Конопля й без будь-яких дискваліфікацій міг опинитися на цю гру у стартовому складі. Лукас, якого взагалі взяли, таке відчуття, тільки для того, щоб не перервалася 20-річна серія перебування бразильців у складі, так підвів команду в попередньому турі, що заслужив посидіти на лавці – а Юхим просто нічим не гірше за бразильця утримає праву брівку.

Історія протистояння

Усі п'ять матчів проти Інгульця залишилися за Шахтарем. Один із них був дуже примітним: команди зійшлися у фіналі Кубка України-2019, причому Інгулець на той момент ще навіть не дебютував у вищій лізі. Той фінал “гірники” виграли 4:0 – два голи оформив Тете, по одному забили Соломон та Мораес.

Орієнтовні склади

Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Петряк, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Траоре

Інгулець: Кучер — Сидоренко, Павлов, Ченбай, Саків — Кучеренко — Запорожець, Клименко, Кухарук, Блізніченко — Марусич

прогноз 2:0

Віталій Пасічний, Football.ua