Україна

Football.ua пропонує анонс поєдинку між луганською Зорею та харківським Металістом.

У рамках одинадцятого туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря прийматиме харківський Металіст.

Субота, 5 листопада, 13:00. Стадіон Динамо ім. Валерія Лобановського (Київ). Головний арбітр матчу — Роман Блавацький. Трансляція на FootballHub.

Розпочнемо з номінальних господарів поля — луганської Зорі. Команда Патріка Ван Леуван по праву вважається одною з найвеселіших у цьому сезоні чемпіонату України. Зоря досить багато пропускає — 13 голів, але і забиває у цьому сезоні багато — 20 голів. Більше забито лише у Дніпра-1, який очолює турнірну таблицю змагання. При цьому луганчани демонструють привабливу гру і не грають на контратаках, змушуючи суперників підлаштовуватись під них.

Підходить до гри команда з Луганська з приємною тенденцією — вони перемагали три тури поспіль, при цьому не пропустили жодного разу у матчах проти Металіста 1925 (3:0), Вереса (1:0) та Чорноморця (4:0). І забивають при цьому різні футболісти, тобто явного лідера у атаці "мужиків" немає. Кирюханцев та Русин наприклад забили по три голи, двічі відзначався Дмитро Мишньов. Інші — по одному разу. Щодо турнірного становища Зорі, то вони займають третю сходинку з 19 балами в активі.

Продовжуючи тему турнірного становища, скажемо, що Металіст займає шосту сходинку. Колектив Олега Ратія, насправді, перевершує очікування багатьох, які робили песимістичні прогнози після відходу головного тренера, спортивного директора та ряду футболістів у Дніпро-1. Але харків'яни виглядають хоч і не ідеально, але солідно.

Чотири перемоги, дві нічиї та три поразки — такі результати на старту сезону УПЛ в команди з Харкова. Щоправда два останніх матчі видались не найвдалішими за результатами. Але свого стилю гри клуб притримується. Великою втратою на поєдинок проти Зорі буде не змога зіграти найкращого бомбардиру клубу Максима Прядуна, який заробив червону у грі проти Львова. Трохи меньше половини голів (6 з 13) на його рахунку. Але Металіст точно дасть бій.

Орієнтовні склади:

Цікаві факти:

- Останній раз команди зустрічались між собою 7 років тому (2015 рік, Металіст — Зоря 0:1).

- Металіст може пропустити в УПЛ 400-й гол на полях суперників (ще 2 м’ячі).

- Зоря на своєму полі не програє в УПЛ 10 ігор поспіль: 8 перемог та 2 нічиї.

- Зоря не пропускає голів в Чемпіонаті впродовж 285-ти хвилин.

- 15-й гол в УПЛ може забити Дмитро Коркішко (Металіст).