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Ворскла - Львів, УПЛ
04 листопада 2022, 16:40
У рамках матчу-відкриття 11 туру української Прем'єр-ліги полтавська Ворскла вдома здолала Львів.
Єдиний гол був забитий на початку другого тайму Василем Кравцем. У першому таймі полтавці не забили пенальті.
До вашої уваги відео голу та огляд матчу:
Ворскла — Львів 1:0
Гол: Кравець, 53.
Ворскла: Різник — Кравець, Зайков, Чеснаков (Яворський, 34), Пердута — Скляр — Степанюк (Челядін, 73), Олійник (Кулаковський, 90+3), Юрченко (Бацула, 73), Сефері — Марлісон.
Львів: Ільющенков — Полегенько (Ременяк, 74), Муравський, Никитюк, Грисьо — Васильєв — Крушинський, Мильченко, Вовкун (Михайлів, 74), Мишенко (Бойко, 26) — Бугай (Нич, 56).
Попередження: Скляр, Кравець — Мильченко, Вовкун, Нич.
На 43 хвилині Юрченко (Зоря) не реалізував пенальті (голкіпер).