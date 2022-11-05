Україна

Український вінгер може змінити клубну прописку.

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик вдалими виступами привернув увагу великої кількості європейських клубів.

Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, керівництво донецького клубу сказало гравцю, що той може покинути команду, проте лише за правильну ціну.

Очікується, що "гірники" готові розглядати пропозиції у розмірі від 60 мільйонів євро.

Також стверджується, що жоден з клубів не знаходиться на просунутій стадії, проте Мікель Артета особисто зацікавлений у гравці.

Цього сезону Мудрик провів 12 поєдинків, у яких забив сім голів і віддав сім результативних передач.

Нагадаємо, що Мудрик — у збірній відкриттів групового етапу Ліги чемпіонів за версією The Sun.