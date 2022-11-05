Україна
05 листопада 2022, 14:58
Зоря обіграла Металіст завдяки божевільному камбеку
Колектив Патріка ван Леувена видав черговий дивовижний камбек на останніх хвилинах.
Зоря — Металіст, фото УПЛ
05 листопада 2022, 14:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Зоря — Металіст 3:2
Голи: Чурко, 72, Мишньов, 89, Шахов, 90+3 — Підлепенець, 58 (пен.), Панасенко, 74
Зоря: Мацапура — Данченко, Імереков, Батагов, Бутко — Чурко (Луньов, 88), Бражко, Булеца (Шахов, 76) — Кирюханцев (Мишньов, 88), Нагнойний (Хлань, 59), Русин (Антюх, 76).
Металіст: Костик — Романюк, Ралюченко, Мизюк, Каплієнко — Демченко, Панасенко, Танковський — Підлепенець, Чідомере (Рязанцев, 43), Картушов.
Попередження: Бражко — Костик, Картушов