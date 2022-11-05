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Зоря — Металіст 3:2
Голи: Чурко, 72, Мишньов, 89, Шахов, 90+3 — Підлепенець, 58 (пен.), Панасенко, 74

Зоря: Мацапура — Данченко, Імереков, Батагов, Бутко — Чурко (Луньов, 88), Бражко, Булеца (Шахов, 76) — Кирюханцев (Мишньов, 88), Нагнойний (Хлань, 59), Русин (Антюх, 76).

Металіст: Костик — Романюк, Ралюченко, Мизюк, Каплієнко — Демченко, Панасенко, Танковський — Підлепенець, Чідомере (Рязанцев, 43), Картушов.

Попередження: Бражко — Костик, Картушов