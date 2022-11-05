Україна

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Донецький Шахтар у рамках 11 туру УПЛ в номінально домашньому поєдинку здолав Інгулець з рахунком 3:0.

Голами у складі колективу з Донецька відзначались Криськів на 18 і дубль Сікана. До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Шахтар — Інгулець 3:0

Голи: Криськів, 18, Сікан, 69 (пен.), 90+3



Шахтар: Трубін — Бондар (Козік, 82), Кривцов, Матвієнко, Михайліченко (Топалов, 73) — Назарина — Очеретько, Джурасек (Бондаренко, 57), Криськів, Судаков (Мудрик, 73) — Траоре (Сікан, 56).



Інгулець: Кучер — Сидоренко, Ковальов, Павлов, Ченбай, Саків — Нагієв, Клименко (Кравчук, 72), Кучеренко, Кухарук (Коробенко, 72) — Запорожець.



Попередження: Ченбай, Саків.