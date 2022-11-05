Україна

Фахівець залишився задоволений перемогою в УПЛ.

Головний тренер Олександрії Юрій Гура прокоментував розгромну перемогу над Колосом в УПЛ — 1:4.

"Сьогодні ми потішили усіх вболівальників Олександрійщини. З таким рахунком ми давно не вигравали. При цьому був дуже хороший футбол. Поле було важке, але ми мали якісний контроль м’яча.

Створили багато моментів, які не реалізували. Але дякувати Богу, що після 11-метрового не опустили руки й довели до логічного результату, виграли".

"Дуже приємно, що Кирило Ковалець вийшов у старті та набирає оберти. Думаю, він потрохи буде входити у гру та демонструвати яскравий футбол.

Артем Шулянський також сьогодні дебютував у старті. Хлопці відіграли на хорошому рівні та показали видовище, яке сподобалося всім.

Приємно, що граємо вдома, немає цих переїздів, коли домашні матчі проводити десь в Києві. А так, дуже задоволені результатом", — сказав Гура.

Після 11 туру Олександрія займає четверту сходинку в УПЛ, при цьому має два матчі у запасі.