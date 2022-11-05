Україна

Українець точно був не найгіршим на полі.

У рамках 15 туру АПЛ Лестер на виїзді здобув комфортну перемогу нал Евертоном з рахунком 0:2.

За версією експертів статистичного порталу WhoScored, найкращим гравцем матчу був Джеймс Меддісон, на рахунку якого два асисти — 8,5.

В цілому у Лестера лише один футболіст, який розпочав гру з перших хвилин, отримав бал нижче ніж 7 — Патсон Дака (6,6).

Віталій Миколенко провів на полі 90 хвилин і його дії оцінили у 6,5. Лише в Гує та Калверта-Льюїна більше — 6,6.