Українець точно був не найгіршим на полі.
Віталій Миколенко. Getty Images
05 листопада 2022, 21:56
У рамках 15 туру АПЛ Лестер на виїзді здобув комфортну перемогу нал Евертоном з рахунком 0:2.
За версією експертів статистичного порталу WhoScored, найкращим гравцем матчу був Джеймс Меддісон, на рахунку якого два асисти — 8,5.
В цілому у Лестера лише один футболіст, який розпочав гру з перших хвилин, отримав бал нижче ніж 7 — Патсон Дака (6,6).
Віталій Миколенко провів на полі 90 хвилин і його дії оцінили у 6,5. Лише в Гує та Калверта-Льюїна більше — 6,6.