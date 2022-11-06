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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 11-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють дніпровський Дніпро-1 та закарпатський Минай.

Дніпровський Дніпро-1 та закарпатський Минай матчем на Авангарді в Ужгороді розпочнуть недільну програму одинадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Олександр Кучер, після поразки від нідерландського АЗ Алкмар (1:2), залучив до стартового складу той самий набір виконавців.

Володимир Шаран, на тлі поразки від полтавської Ворскли (0:2), також вирішив використати з перших хвилин перевірених гравців.

Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк, Сваток, Сарапій, Бузанелло — Бабенко, Рубчинський — Назаренко, Піхальонок, Амаш — Довбик.

Запасні: Рибак, Юрчук, Кінарейкін, Гуцуляк, Логінов, Когут, Кононов, Гомес.



Минай: Бандура — Гончар, Горін, Нємчанінов, Трубочкін — Вітенчук, Хахльов — Воробчак, Твердохліб, Кулієв — Вишневський.

Запасні: Кемкін, Пеньков, Дмитрук, Байдал, Паламар, Касімов, Чуєв, Колесник, Кравчук, Коломоєць, Рогозинський,.



Гра Дніпро-1 — Минай почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.