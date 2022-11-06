Україна

Хавбек провів непоганий минулий місяць.

Півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський визнаний найкращим гравцем жовтня у клубі.

Цю нагороду 29-річний півзахисник отримує вже вдруге поспіль. До цього він був визнаний найкращим гравцем вересня.

У голосуванні Буяльський з 61 відсотком обійшов Владислава Ваната (19%), Дениса Гармаша (9%), Віктора Циганкова (8%) та Руслана Нещерета (3%).

У жовтні на рахунку Буяльського п'ять забитих голів у восьми поєдинках в усіх змаганнях.