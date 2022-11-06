Хавбек провів непоганий минулий місяць.
Віталій Буяльський, ФК ДИНАМО
06 листопада 2022, 12:45
Півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський визнаний найкращим гравцем жовтня у клубі.
Цю нагороду 29-річний півзахисник отримує вже вдруге поспіль. До цього він був визнаний найкращим гравцем вересня.
У голосуванні Буяльський з 61 відсотком обійшов Владислава Ваната (19%), Дениса Гармаша (9%), Віктора Циганкова (8%) та Руслана Нещерета (3%).
У жовтні на рахунку Буяльського п'ять забитих голів у восьми поєдинках в усіх змаганнях.