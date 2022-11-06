Україна
06 листопада 2022, 14:53
Дніпро-1 здобув вольову перемогу над Минаєм
Нападник Артем Довбик у черговому матчі не зміг відзначитись забитим м'ячем.
Дніпро-1 — Минай, фото СК Дніпро-1
06 листопада 2022, 14:53
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Дніпро-1 — Минай 3:1
Голи: Сарапій, 67, Гуцуляк, 68, Амаш, 76 — Воробчак, 64
Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк (Кононов, 89), Сваток (Гомес, 82), Сарапій (Кононов, 89), Бузанелло — Бабенко, Рубчинський (Когут, 65) — Назаренко (Гуцуляк, 65), Піхальонок, Амаш — Довбик.
Минай: Бандура — Гончар, Горін, Нємчанінов, Трубочкін — Вітенчук, Хахльов — Воробчак (Касімов, 83), Твердохліб (Байдал, 77), Кулієв (Рогозинський, 83) — Вишневський (Колесник, 63).