Україна

Квіз про сьогоднішнє дербі.

Вже сьогодні, в рамках дванадцятого туру Прем'єр-ліги Металіст прийме Металіст 1925. Це не перша версія харківського дербі (колись у вищій лізі грав ФК Харків, який перетинався з Металістом минулого зразка), але у будь-якому разі дві команди з Харкова не зустрічалися на найвищому рівні 13 років. Адже зовсім недавно в УПЛ не було жодної команди з другого за населенням міста України! Металіст 1925 вийшов в еліту минулого рік тому, Металіст – цього року.

Харківські команди схожі і назвою, і часом виходу до УПЛ, та багатьом іншим.

У зв'язку з цим ми вирішили перевірити, чи встигли ви почати відрізняти два Металісти один від одного. Ви побачите десять питань, присвячених цим харківським командам – спробуйте відповісти правильно на якомога більшу частину.

Пишіть результати у коментарі!