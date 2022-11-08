Україна

Пропонуємо вашій увазі анонс зустрічі.

Металіст в рамках поєдинку дванадцятого туру чемпіонату України зіграє на Авангарді в Ужгороді проти Металіста 1925.

Металіст — Металіст 1925

Вівторок, 8 листопада, 13:00. Стадіон Авангард, Ужгород. Головний арбітр зустрічі — Катерина Монзуль.

Металіст підходить до цієї гри на восьмій сходинці турнірної таблиці. Харківська команда змогла набрати чотирнадцять балів за десять ігор. В минулому турі Металіст протистояв Зорі та поступився з рахунком 2:3. Після доволі непоганого відрізка команда за три останні зустрічі змогла набрати лише один бал — у грі зі Львовом.

Металіст грає в доволі привабливий футбол, даючи змогу грати супротивнику. Проте тренерському штаби потрібно обов'язково зосередитись на грі команди при обороні, адже наразі ця ланка команди — найгірша у чемпіонаті. Металіст пропустив вісімнадцять м'ячів. Навіть у Чорноморця, що йде останнім, менше -"лише" сімнадцять.

Металіст 1925, своєю чергою, після десяти матчів в елітному дивізіоні чемпіонату України набрав десять балів та знаходиться на одинадцятій сходинці турнірної таблиці. Справи у команди після непоганого старту йдуть вкрай погано. За п'ять матчів харків'яни змогли набрати лише два бали — завдяки нічиїм у протистояннях проти з Рухом та Львовом. Також були поразки від Вереса, Зорі та Минаю.

Саме в минулому турі Металіст 1925 поступився Вересу з розгромним рахунком 1:4, тому має зробити все, щоб реабілітуватись перед своїми фанатами.

Крім того, матч є доволі цікавим з точки зору того, що це дербі. Ці харківські команди ніколи не зустрічались між собою, тому ця гра буде історичною.

Орієнтовні склади:

Цікаві факти:

Починаючи з 1992 року, за всю історію проведення Чемпіонатів України, це буде вже 12-те дербі представників одного і того ж міста.

Металіст може зазнати 180-ї поразки в УПЛ.

Пропускна клубна рекордна серія Металіста в Чемпіонатах триває 11 ігор – 22 голи.

Металіст 1925 не перемагає в УПЛ впродовж 5-ти ігор: 2 нічиї та 3 поразки.

25-й гол в УПЛ може забити Андрій Борячук (Металіст 1925), 15-й – Дмитро Коркішко (Металіст).

Металіст 1925 за Едмара ще не святкував перемоги в УПЛ в 3-х матчах: нічия та 2 поразки.