Інгулець — Зоря. Напередодні

Україна

УПЛ нон-стоп.

На початку написання анонсу я стандартно подивився на графік обох команд і не повірив своїм очам. За два тижні, починаючи з п'ятого та закінчуючи 19 листопада, Інгулець змушений провести п'ять матчів! Це наслідок, по-перше, цього туру в мід-вік, а по-друге, перенесеного матчу з Динамо наступного тижня. Команда Сергія Лавриненка змушена прожити ці півмісяця в режимі якогось топ-клубу першої величини: навіть не Шахтаря чи Динамо, а європейського, для якого матчі кожні три дні – норма життя.

До цього можна було б поставитися як до кумедної пригоди, якби не турнірне становище Інгульця. Несподівані та дуже масштабні провали Кривбасу та Чорноморця замаскували поганий старт команди із села Петрове: набагато більше говорять про амбітні проекти, але ж суті це не змінює. Образлива поразка від Кривбасу закинула Інгулець у небезпечну зону, і щоб її залишити, потрібно якнайбільше набирати на пекельному відрізку Шахтар – Зоря – Металіст 1925 – Динамо – Львів. І лише трьох очок зі Львовом, найімовірніше, не вистачить, щоб вибратися з нижньої двійки.

На щастя для клубу, Сергій Лавриненко активно використовує ротацію: протягом цього сезону в стартовому складі Інгульця виходив 21 різний гравець. Для порівняння: у Шахтаря їх було 20, у Дніпра-1 18 – і це гранди, команди, які за визначенням комплектувалися серйозними гравцями навіть у запас. На полі Шахтаря Лавриненко зробив три заміни вже у перерві, незважаючи на гідні 0:1 – можливо, це було необхідно для прийнятної функціональної готовності.

Зоря, тим часом, просто чудова. Чотири останніх матчі закінчилися перемогами із загальним рахунком 11:2, дві були крупними. Так, Металіст вдалося перемогти лише останнім ударом у матчі, але харків'яни так довго залишалися у грі лише завдяки фарту: зокрема, суперголу Панасенка. Але тут важливо пам'ятати, що й у гості до Руху луганський клуб їхав після трьох перемог на старті, одна з яких над Динамо. Це не завадило команді ван Леувена програти команді, яка до стартового свистка була на останньому місці.

Історія протистояння

На рівні УПЛ команди зіграли 4 матчі, в яких Інгулець здобув одну нічию та тричі програв. При цьому вдома команда Лавриненка поки що безуспішна проти Зорі: єдина нічия була оформлена на виїзді.

Орієнтовні склади

Інгулець: Кучер — Сидоренко, Ковальов, Павлов, Ченбай, Саків — Нагієв, Клименко, Кучеренко, Кухарук — Запорожець

Зоря: Мацапура — Данченко, Імереков, Батагов, Бутко — Чурко, Бражко, Шахов — Кирюханцев, Нагнойний, Русин

прогноз 1:2