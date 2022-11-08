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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють харківські Металіст та Металіст 1925.

Харківські Металіст та Металіст 1925 уперше зіграють дербі поміж собою на полі ужгородського стадіону Авангард в рамках дванадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Олег Ратій, після поразки від луганської Зорі (2:3), вирішив використати з перших хвилин Федоріва в центрі захисту, тоді як на вістря повернеться після дискваліфікації найкращий бомбардир команди — Максим Прядун.

Едмар, на тлі поразки від рівненського Вереса (1:4), залучив до стартового складу Мозіля в рамку воріт, тоді як Шершень відправився до лівого флангу захисту, а Русин зіграє праворуч у півзахисті. Ременюк при цьому розташується на протилежній половині поля, а напад очолить Зубков.

Металіст: Костик — Романюк, Федорів, Мизюк, Каплієнко — Демченко, Панасенко, Танковський — Підлепенець, Прядун, Картушов.

Запасні: Зновенко, Рибка, Ралюченко, Книш, Багачанський, Рязанцев, Клименчук, Порох, Шамич, Піко.



Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Шершень — Мартинюк — Русин, Габелок, Кравченко, Ременюк — Зубков.

Запасні: Сидоренко, І. Потімков, Капінус, Ткачук, Коваленко, Ю. Потімков, Вачіберадзе, Бичек, Вендел, Дудік, Чирук.



Гра Металіст — Металіст 1925 почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.