Історичне протистояння двох харківських команд не дозволило виявити сильнішого поміж них.
Металіст — Металіст 1925, фото УПЛ
08 листопада 2022, 14:54
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
На 90+4-й хвилині був вилучений Андрій Ралюченко (Металіст) (грубе порушення).
Металіст — Металіст 1925 0:0
Металіст: Костик — Романюк, Федорів, Мизюк, Каплієнко (Ралюченко, 64) — Демченко (Книш, 65), Панасенко (Піко, 80), Танковський — Підлепенець, Прядун, Картушов.
Металіст 1925: Мозіль — Жичиков (Ю. Потімков, 73), Безуглий, Курило, Шершень — Мартинюк — Русин, Габелок, Кравченко (Капінус, 55), Ременюк — Зубков (Бичек, 66).
Попередження: Каплієнко, Танковський — Безуглий.
На 52-й хвилині був вилучений Михайло Шершень (Металіст 1925) (грубе порушення).