Дивіться відео голу та найкращих моментів матчу 12 туру чемпіонату України 8 листопада 2022, 13:00.
Інгулець - Зоря
08 листопада 2022, 17:24
У рамках дванадцятого туру чемпіонату України між собою грали Інгулець та Зоря.
Гра завершилася мінімальною та несподіваною перемогою господарів завдяки голу Марусича.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Інгулець - Зоря у 12 турі УПЛ-2022/23:
Інгулець - Зоря 1:0
Гол: Марусич, 44.
Інгулець: Паламарчук — Саків, Ковальов (Кучеренко, 66), Павлов (Коробенко, 88), Нагієв — Кліменко, Кухарук (Одарюк, 65) — Смоляков, Запорожець, Козак (Поспелов, 65) — Марусич (Сидоренко, 76).
Зоря: Мацапура — Бутко (Вантух, 59), Імереков, Батагов (Снурніцин, 46), Данченко — Бражко (Шахов, 46; Хлань, 69) — Кирюханцев, Чурко, Булеца, Мішньов — Русин (Луньов, 75).
Попередження: Кухарук, Козак, Паламарчук – Батаго, Імереков.
Нереалізований пенальті: Русин, 51.