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  • Україна

    09 листопада 2022, 08:30

    Верес — Шахтар. Напередодні

    Юрій Вірт проведе матч проти головної команди у своєму житті.

    Здається, що це було вчора... / ФК ШАХТАР
    Здається, що це було вчора... / ФК ШАХТАР 09 листопада 2022, 08:30

    Нове покоління вболівальників Шахтаря вперше бачить “гірників” практично без легіонерів, але загалом ця команда вже мала українське обличчя – навіть у Лізі чемпіонів. У сезоні-2000/01 команда дебютувала у головному єврокубку – і не десь, а на легендарному “Хайбері”. Великий лондонський Арсенал на піку могутності – з Анрі, Піресом, Вієра, Лужним у стартовому складі – вийшов проти команди, яка лише звикала грати в єврокубках, не кажучи про видобуток результату.

    І ця команда зірок, команда чемпіонів через півгодини гри горіла 0:2! Арсенал був шокований задерикуватою та бойовою командою з Донецька – і дивом зміг вирвати вольову перемогу на останніх секундах. Героєм гри, незважаючи на голи Бахарєва та Воробєя, став Юрій Вірт, який відзначився кількома чудовими сейвами.

    Вірт одним тим матчем вписав себе в епос легенд усього українського футболу – настільки, що через 20 років розповідає каналу Вереса саме про нього. Звичайно, не ним одним: крім цього, Юрій провів два з половиною сезони в основі Шахтаря – і вже на злеті кар'єри був третім воротарем команди.

    Зараз шляхи клубу та його легенди перетнулися в момент, коли обом не до сентиментів. Вірт Вереса, звичайно, виграв в останньому турі, але загалом видно, що його команда з кінця вересня переживає період турбулентності. Сім матчів поспіль рівняни не можуть зіграти на нуль – і виграти змогли лише у двох із них. Шахтар просто не перший у таблиці – і це за визначенням означає, що турнірне становище його не влаштовує.

    Немає жодних сумнівів, що матч буде бойовим. Верес, як ми знаємо завдяки серіалу “Футболіст”, пропонує грати своїм бійцям проти зірок гранично жорстко. Шахтар із втратою бразильців і сам став бойовим – тож можна чекати велику кількість фолів. І, до речі, це перевірка для Мудрика нітрохи не гірша від умовного Лейпцига. Якщо він планує грати в АПЛ, то повинен бути готовим до опору, як сьогодні, у кожному матчі.

    Історія протистояння

    Орієнтовні склади

    Верес: Когут — Гагун, Мірошник, Вовченко, Пасіч — Кльоц, Кучеров, Дахновський, Лебеденко, Шарай — Шестаков

    ШахтарТрубін —  Матвієнко, Бондар, Кривцов, Михайліченко — Назарина — Очеретько, Джурасек, Судаков, Мудрик — Сікан

    footballпрогноз 1:2

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Команди

    Верес Шахтар

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