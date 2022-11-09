Україна

Чи вплине мати Амаша на чемпіонську гонку УПЛ?

Які тільки дрібниці не відігравали ключову роль у розіграші титулів! Лестер навряд чи став би чемпіоном, якби не участь у тайській оргії Пірсона-молодшого – звичайного резервіста команди, через якого був змушений піти у відставку тренер, Пірсон-старший. Вердер грав із Шахтарем у фіналі Кубка УЄФА через шматок паперу: у півфіналі Гамбургу він забив вирішальний гол із кутового, заробленого рикошетом від кинутого фанатом смiття. Якби не той кутовий, у фіналі був би Гамбург – і знати, можливо, донецький клуб не зміг би обіграти “динозаврів” і не досяг би найбільшої вершини в історії.

А Дніпро-1 їде на дуже складний виїзд без надважливого гравця через... материнську турботу. За інсайдерською інформацією наших колег із “ТаТоТаке”, латераль команди Яніс Амаш не поїде на виїзд до Ковалівки, бо його не відпустила мати. Звичайно, це може бути фігурою мови: все ж таки Амаш давно повнолітній, дієздатний і слова про батьків міг використати тільки як привід. Але, до речі, може й не бути: Янiс алжирець, а мусульманам властиво ставитися до слів батьків, як до закону.

У будь-якому разі, Дніпро-1 зараз перебуває у ситуації, коли цінний кожен багнет. Дивно говорити про чемпіонські матчі у першій частині сезону, але саме листопадовий відрізок видається для команди вирішальним. Навряд чи в другій частині сезону Кучер опинятиметься в ситуації, коли на лаві у нього буде три (!) польові гравці: клуб може і додатково посилитися, та й травмовані відновляться. Винятково важливо не відстати саме зараз, на відрізку Колос (в гостях) – Ворскла (г) – Шахтар (вдома) – Олександрія (в) – Кривбас (г).

І в цьому контексті дуже важливим є відновлення Олексія Гуцуляка. Так, Амаш грає ліворуч, а Гуцуляк проти Міная блиснув праворуч – але у всій УПЛ може не бути настільки універсального гравця, як Олексій. Це виглядає просто чудово: у нього є досвід гри на кожній (!) позиції в нападі, півзахисті – і навіть зліва в обороні. Бузанелло мама вдома не втримала, він має зіграти захисника – ну Гуцуляк може сконцентруватися на творчості попереду.

Колос все той же, що й у будь-якому попередньому сезоні в УПЛ. Зміна тренера абсолютно не змінила його обличчя: він так само ґрунтовний в обороні і пасивний в атаці. Останнім часом у результатах у нього намітився спад, а забивати саме Дніпру-1 буде важче через дискваліфікацію Лисенка, але в контексті найближчої гри головне, що треба знати: Колос ще жодного разу не програв удома. І всі шість матчів зіграв на тотал менше: 1:0, 2:0, 1:0, 0:0, 1:1 та 2:0.

Історія протистояння

Окремо піднімає градус інтриги той факт, що у Ковалівці Дніпро-1 не перемагав ніколи. Чотири матчі: дві поразки та дві нічиї, причому сумарна різниця м'ячів аж 10:3 на користь Колоса. Із чотирьох домашніх ігор Дніпро-1 виграв три, але сьогодні йому доведеться грати саме на виїзді.

Орієнтовні склади

Колос: Волинець — Ємець, Чоботенко, Новак, Зозуля — Мілько, Оріховський — Мякушко, Смирний, Ільїн — Попов

Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк, Сваток, Сарапій, Бузанелло — Бабенко, Рубчинський — Назаренко, Піхальонок, Гуцуляк— Довбик

прогноз 1:1

Віталій Пасічний, Football.ua