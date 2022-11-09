Усе залежить від вибору вболівальників.
Юрій Гура, фото ФК Олександрія
09 листопада 2022, 09:36
Завершився другий місяць осінньої частини футбольного сезону, тож організатори національних змагань потрохи починають переходити до визначення найкращих футболістів за звітний період.
Зокрема, в Україні знайшлось п’ять претендентів на почесне звання найкращого гравця жовтня 2022 року.
– Олександр Кучер (Дніпро-1) / 6 матчів (Львів, Зоря, Рух, Інгулець, Металіст, Чорноморець), 5 перемог, 1 поразка / 16 очок;
– Патрік ван Леувен (Зоря) / 5 матчів (Кривбас, Дніпро-1, Чорноморець, Верес, Металіст 1925), 3 перемоги, 1 нічия, 1 поразка / 10 очок;
– Ігор Йовічевіч (Шахтар) / 4 матчі (Металіст, Динамо Київ, Колос, Олександрія), 3 перемоги, 1 нічия / 10 очок;
– Юрій Гура (Олександрія) / 5 матчів (Чорноморець, Кривбас, Львів, Шахтар, Колос), 4 перемоги, 1 нічия / 13 очок;
– Ярослав Вишняк (Колос) / 4 матчі (Інгулець, Шахтар, Чорноморець, Верес) 1 перемога, 2 нічиї, 1 поразка / 5 очок;
Нагадаємо, що аналогічну нагороду за вересень отримав півзахисник рівненського Вереса Юрій Вірт.
Проголосувати за найбільш гідного, на вашу думку, кандидата можна на офіційному сайті УПЛ
або нижче в цьому матеріалі.