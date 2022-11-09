Україна

Команда Олександра Кучера повністю переграла суперника на виїзді.

Тур посеред тижня виявився доволі цікавою пригодою для тих команд-учасниць української Прем’єр-ліги, які не звикли працювати за такого графіку. Однак навряд чи дніпровський Дніпро-1 у цьому сезоні потребував тлумачення всіх прихованих моментів проведення зустрічей у будні, тож навіть протистояння проти міцного горішка в особі ковалівського Колоса на полі суперників його не мало б здивувати.

Лідер національної першості заходив до програми дванадцятого туру з відривом у п’ять очок від донецького Шахтаря, на рахунку якого було на одну зіграну гру менше. Окрім того, протистояння "гірників" проти рівненського Вереса ще мало б відбутись у звітній день, тож права на помилку колектив Олександра Кучера фактично не мав. Проте й у команди Ярослава Вишняка було чимало питань до свого становища в турнірній таблиці та подальших перспектив, тож "колоски" прагнули до здобуття потрібного їм результату аж ніяк не менше за суперників.

Поєдинок розпочався досить жваво. На п'ятій хвилині дніпряни заробили право на 11-метровий удар. До м'яча підійшов найкращий бомбардир команди Артем Довбик і своїм шансов скористався — 0:1. Проте у середині тайму арбітр знову назначив пенальті. Тепер вже від його рішення постраждав Дніпро-1. Капітан Колоса Вадим Мілько відновив паритет на табло, перегравши в дуелі Валефа — 1:1. Пройшло п'ять хвилин і Дніпро-1, який і не думав збавляти оберти, забив вдруге. Олександр Піхальонок зіграв на Артема Довбика, який забив свій другий гол у зустрічі.

По перерві головні тренери провели ряд замін та підсилили гру. Моменти мали як гравці Колоса, так і гості. На 71 хвилині на полі з'явився Артем Громов, який став одним з героїв третього взяття воріт команда Олександра Кучера. Саме він віддав результативну передачу на Артема Довбика, який оформив хет-трик.

У наступному турі ковалівський Колос гратиме в гостях проти київського Динамо, а дніпровський Дніпро-1 гостюватиме в полтавської Ворскли.

Колос — Дніпро-1 1:3

Голи: Мілько, 31 — Довбик, 5, 36, 77

Колос: Волинець — Золотов, Чоботенко, Гончаренко, Чорноморець — Задоя (Оріховський, 55), Мілько, Болбат, Смирний (Попов, 66), Мякушко (Ільїн, 82) — Безбородько (Ісаєнко, 82(.

Дніпро-1: Валеф — Бузанелло, Гомеш, Сарапій, Адамюк — Бабенко, Назаренко (Когут, 71), Рубчинський (Гормов, 71), Пихальонок (Логінов, 83), Гуцуляк (Танчик, 46) — Довбик.

Попередження: Мілько, Чорноморець, Болбат, Бабенко, Назаренко