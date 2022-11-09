Україна

"Гірники" здолали команду Юрія Вірта завдяки голам у кожному з таймів.

Звіт про матч Верес — Шахтар читайте на сайті пізніше

Верес — Шахтар 0:2

Голи: Мудрик, 30, Криськів, 65

Верес: Когут — Гагун, Мірошник, Вовченко, Пасіч — Кльоц (Курко, 77), Кучеров, Дахновський (С. Шестаков, 81), С. Шарай (Лебеденко, 69), В. Шарай (Сергійчук, 69) — Гайдучик (М. Шестаков, 69).

Шахтар: П'ятов — Михайличенко, Матвієнко, Кривцов, Бондар (Козік, 89) — Степаненко (Назарина, 66), Мудрик (Очеретько, 89), Судаков (Петряк, 66), Бондаренко, Криськів — Траоре (Сікан, 73).

Попередження: Кльоц, Степаненко.