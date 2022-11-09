У рамках дванадцятого туру української Прем'єр-ліги криворізький Кривбас з мінімальним рахунком переміг Ворсклу (1:0).

Єдиним голом у матчі відзначився центральний захисник криворізького клубу Капіч. Також у цій грі було багато чого цікавого: незабитий пенальті та видалення.

Дивіться відео голу та огляд матчу:

Кривбас — Ворскла 1:0

Гол: Капіч, 50

Кривбас: Сарнавський — Понєдєльнік, Капич, Ловрич, Дібанго — Хомченовський, Вернидуб (Стецьков, 26), Банада, Микитишин, (Задерака, 63), Волошин (Татарков, 71) — Дебелко (Устименко, 71).

Ворскла: Різник — Пердута, Яворський (Феліпе, 58), Зайков, Крвець — Скляр (Кравчук, 85), Сефері, Юрченко (Челядін, 76), Олійник (Степанюк, 58), Бацула (Толі, 76) — Марлісон.

Попередження: Сефері, Кравець, Бацула, Яворський, Ловрич, Стецьков.

Видалення: Понєдєльнік — Сефері, Марлісон

 