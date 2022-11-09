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Кривбас - Ворскла, УПЛ
09 листопада 2022, 17:25
У рамках дванадцятого туру української Прем'єр-ліги криворізький Кривбас з мінімальним рахунком переміг Ворсклу (1:0).
Єдиним голом у матчі відзначився центральний захисник криворізького клубу Капіч. Також у цій грі було багато чого цікавого: незабитий пенальті та видалення.
Дивіться відео голу та огляд матчу:
Кривбас — Ворскла 1:0
Гол: Капіч, 50
Кривбас: Сарнавський — Понєдєльнік, Капич, Ловрич, Дібанго — Хомченовський, Вернидуб (Стецьков, 26), Банада, Микитишин, (Задерака, 63), Волошин (Татарков, 71) — Дебелко (Устименко, 71).
Ворскла: Різник — Пердута, Яворський (Феліпе, 58), Зайков, Крвець — Скляр (Кравчук, 85), Сефері, Юрченко (Челядін, 76), Олійник (Степанюк, 58), Бацула (Толі, 76) — Марлісон.
Попередження: Сефері, Кравець, Бацула, Яворський, Ловрич, Стецьков.
Видалення: Понєдєльнік — Сефері, Марлісон