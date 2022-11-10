Минай — Чорноморець. Напередодні

Україна

Зустріч двох аутсайдерів, один із яких є досить несподіваним.

Ось тепер все вже дуже серйозно. Інгулець та Кривбас свої матчі виграли, та Чорноморець не просто у зоні вильоту, а у зоні вильоту з відривом. Чотири очки навіть до зони перехідних матчів, і навіть розгромивши Минай, команда Григорчука все одно залишиться в зоні вильоту.

Ну а якщо цьому Минаю програти, то взагалі не дуже зрозуміло, за рахунок чого рятуватися в Прем'єр-лізі. Чорноморець же поганий не тим, що просідає якась зона, яку необхідно підсилити – і після цього все може стати добре. Команда погана в цілому: інертна в обороні, жахлива в атаці, стара в середній лінії... Можна з натяжкою похвалити Дмитра Непогодова, який відбитим пенальті приніс одне очко з трьох, що зараз мають одесити – у матчі з Металістом 1925. Але для успішної гри на дистанції цього, звісно, ​​недостатньо.

Минай програв на двох складних виїздах, Дніпру-1 та Ворсклі, але з рівними собі виступає дуже гідно. Перемоги над Металістом 1925 та Інгульцем разом із трьома нічиїми допомагають команді, яка мала вилітати за підсумками кожного (!) з двох попередніх сезонів, триматися на відстані від зони вильоту. Одна біда: вдома команда Дулуба ще не перемагала. Матч із Чорноморцем – гарна можливість це виправити.

Історія протистояння

У трьох матчах проти Мінаю у Чорноморця поразка та дві нічиї, єдиний матч на рівні УПЛ закінчився з рахунком 2:2.

Орієнтовні склади

Минай: Бандура — Гончар, Горін, Нємчанінов, Трубочкін — Вітенчук, Хахльов — Воробчак, Твердохліб, Кулієв — Вишневський

Чорноморець: Непогодов — Путря, Білий, Джеймс, Селін — Політило, С. Кравченко — Брагару, Бобко, Кузик — Гладкий

прогноз 1:1