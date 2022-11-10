Україна

Центральний матч туру.

Після нічиєї з Ворсклою Динамо обіграло двох аутсайдерів і піднялося на шосте місце. Жарти про виліт вже остаточно втратили актуальність, але реальність київського клубу стає лише похмурішою. На дворі 12-й тур, а динамівців випереджають Олександрія із Зорею – і добре, якщо б справа була тільки в результаті.

Ні, команди і ван Леувена, і Гури просто краще виглядають. Вони більше забивають (2.09 гола в середньому за матч у Зорі, 1.89 у Олександрії, всього 1.67 у Динамо) та мають кращу різницю м'ячів (+7, +8 та +4 відповідно). При цьому статистика статистикою, але просто візуального враження від перегляду матчів достатньо, щоб помітити, наскільки більш осмисленими на третини поля суперника виглядають гравці Зорі та Олександрії.

Саме тому таких матчів, як з Олександрією та Колосом на вихідних, чекаєш з особливим нетерпінням. Ну, так, Динамо змогло поставити на потік перемоги над аутсайдерами (у першому колі поки що 100-відсотковий темп набору очок), але цього логічно чекати від киян за будь-якого тренера, чи не так? Так, Динамо програло Шахтарю, Дніпру-1 та Зорі, і це, безумовно, сором для легендарного клубу – але час від часу воно програвало таким командам і до Луческу. А ось результати матчів із претендентами на єврокубки – це й є гідний маркер перевірки для Динамо.

За Юрія Гури команда стала набагато більше, ніж за Шарана, контролювати м'яч. Завдяки менеджменту клубу (нагадаю, що президент клубу – Сергій Кузьменко, який за сумісництвом ще й міський голова), клуб посилився креативними футболістами такого рівня, що ще велике питання, у кого сьогодні буде перевага в цьому компоненті. Такий лівий латераль, як Цуріков, Динамо зараз точно не завадив би. Кирило Ковалець та Владислав Калітвінцев теж могли б підсилити команду, не кажучи про чудові історії спадкоємності, пов'язані з кожним із них.

Проблема в Олександрії з центрфорвардом: Олег Кожушко, звісно, ​​універсальний, може зіграти на будь-якому флангі, але скрізь однаково незабивний. Але, звісно, ​​не Динамо зараз згадувати про такі недоліки суперників.

Історія протистояння

З іншого боку, Олександрія історично не просто зручний, а суперзручний опонент Динамо. У 25 матчах на рівні УПЛ у Динамо двадцять (!) перемог, чотири нічиї та одна-єдина поразка. В Києві статистика для олександрійців ще більш невблаганна: 12 перемог Динамо у 13 матчах та одна нічия. В останніх восьми матчах Динамо Олександрія виборола лише одну нічию – порівняйте з тим же Шахтарем, з яким вона на тій же дистанції зіграла +2=3-2!

Якимось чином футбол Олександрії зручний для Динамо. Зручний до певної міри (наприклад, останній матч виграно 1:0, ударом Циганкова на 95-й хвилині), але все ж таки зручний. Раніше Олександрія багато грала від оборони – і якщо в матчах проти середніх команд вона могла добиватися хорошого результату і виходити в єврокубки, то на полі гранду вона не могла показати свою гру і при цьому не була бездоганною у своєму карному майданчику.

Але, з іншого боку, за Гури Олександрія справді змінила ігровий стиль – і стара статистика тепер не дуже релевантна. Цікаво, яка з команд контролюватиме м'яч. З одного боку, Олександрії зараз просто зручніше грати від себе: більше шансів виграти, коли Калітвінцев та Ковалець одержують не на своїй половині поля. З іншого... Хто-хто, а Динамо із задоволенням віддасть супернику м'яч та буде грати на контратаках. Це було видно не далі, ніж чотири дні тому, в Одесі, коли кинджальні контратаки киян розрізали оборону Чорноморця, наче ніж масло.

Загалом матч дуже цікавий, вряди-годи і з тактичної точки зору – і буде дуже здорово, якщо він буде так само видовищний, як і битва Олександрії з Шахтарем.

Орієнтовні склади

Динамо: Нещерет — Кендзьора, Забарний, Сирота, Караваєв — Сидорчук — Циганков, Буяльський, Лонвейк, Кабаєв — Ванат

Олександрія: Білик — Цуріков, Бабогло, Дячук, Мірошниченко — Рибалка — Ковалець, Демченко — Шулянський, Калітвінцев, Третьяков

прогноз 1:0

Віталій Пасічний, Football.ua