Україна

Команда з маленького міста досягла історичного успіху.

У рамках 36 туру чемпіонату Латвії Валмієра у гостях зуміла перемогти Лієпаю із рахунком 0:2.

Команда під керівництвом 40-річного головного тренера Юргіса Калнса фінішувала першою у турнірній таблиці.

Для Валмієри це історичний успіх — перша перемога у внутрішньому чемпіонаті. Команда до цього не вигравала трофеїв, але грала у кваліфікаціях до єврокубків.

Відзначимо, що Валмієру представляють троє українців:

- 21-річний Іван Желізко (Півзахисник). Відіграв у чемпіонському сезоні 28 матчі, забив чотири голи та віддав два асисти.

- 21-річний Роман Якуба (Захисник). Зіграв 34 поєдинки, при цьому забив один гол та віддав п'ять гольових.

- 22-річний Артур Мурза (Півзахисник). Зіграв лише у одному матчі, далі не потраплявши у склад, але забив один гол.

Додамо, що у 36 турах Валмієра забила 101 гол, пропустивши 25. В них в активі 85 очок. Друга позиція в ФК Риги — 81 очко, а третя — в РФС — 76 залікових балів.