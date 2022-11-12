Гравець Шахтаря має намір повністю відновитись від травм.
Лассіна Траоре, ФК ШАХТАР
12 листопада 2022, 20:59
Нападник донецького Шахтаря Лассіна Траоре не поїде у збірну Буркіна Фасо. Про це заявив тренер національної команди Юбера Велю.
Футболіст сам подзвонив фахівцю і попросив не викликати його на збір.
"Так, у нас була розмова з Лассіна Траоре, він пояснив мені, що його донецький Шахтар має багато ігор у листопаді.
Він заявив, що він хоче скористатися іграми у цьому місяці, щоб повернутися в змагальний ритм і відновитись від травм. Я повністю із ним погодився", — сказав тренер в інтерв'ю Afrik-foot.
У команди Буркіна-Фасо запланований збір, а 19 листопада вони проведуть товариську гру проти Кот-д'Івуару.