Шахтар — Зоря. Напередодні

Україна

Центральний матч туру.

Матчі Шахтаря та Зорі відносяться до тієї рідкісної для УПЛ категорії, яку можна назвати повноцінним протистоянням. Воно пережило відразу кілька стадій еволюції: від простого “гранд-аутсайдер” до “головний клуб – напівфарм” – і потім через яскраво виражений конфлікт, що привів до початку серйозного протистояння.

Дві команди переселенців давно служать живим прикладом усім іншим, як можна не нити, не скаржитися на долю, а грати і вигравати всупереч усьому. Весь час після початку війни у 2014-му ці команди незмінно кваліфікувалися до єврокубків – і якщо для Шахтаря це давно норма, то Зоря лише після вимушеної еміграції стала командою рівня топ-5.

Успіхи Зорі тим дивовижніші, що луганчани їх досягають із явно неукомплектованим складом. Зокрема, у них три центральні захисники на весь сезон: це Імереков, Батагов та Снурніцин. І коли Імереков на полі Інгульця отримав жовту картку, він у розпачі закрив обличчя руками. Капітан команди зрозумів, що залишив команду без себе на матч із Шахтарем.

Що ж, здається, ми знаємо пару центрбеків Зорі на цей матч. І хто ж такий Ігор Снурніцин? Вихованець донецького Олімпіка, який уже у 18-річному віці почав регулярно виходити в основу команди. Після вильоту Олімпіка з УПЛ Ігор перейшов до Зорі, де другий сезон переважно сидить на лавці. Але так вийшло, що одним із чотирьох матчів, в яких Снурніцин вийшов в основі Зорі, була гра з Шахтарем – минулого сезону. І цей матч закінчився... 6:1 на користь Шахтаря.

Що ж, доводиться проходити бойове хрещення: зрештою саме на старті кар'єри Снурніцин був футболістом рівня національної збірної. Також цікаво, кого йому доведеться опікуватись: Траоре все не забиває і не забиває, виглядає досить важко. Ну а передбачуваний малюнок гри очевидний: Шахтар атакуватиме великими силами, Зоря діятиме на контратаках. В Русина та Нагнойного так буде більше можливостей себе проявити.

Історія протистояння

З 47 матчів на рівні УПЛ Шахтар виграв 37 та зіграв унічию три. Втім, ця статистика сильно спотворює нинішнє співвідношення сил – її формували десятиліття, коли єдиним завданням Зорі на сезон було не вилетіти. З останніх п'яти матчів “гірники” виграли один (ті самі 6:1) та програли два – і це явно ближче до сьогоднішнього співвідношення.

Орієнтовні склади

Шахтар: Трубін — Михайличенко, Матвієнко, Кривцов, Бондар — Степаненко, Мудрик, Судаков, Бондаренко, Криськів — Сікан

Зоря: Мацапура — Бутко, Снурніцин, Батагов, Данченко — Бражко — Кирюханцев, Чурко, Булеца, Мішньов — Русин

прогноз 2:1