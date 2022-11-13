Україна

Хто взагалі залишився у строю в кожної з команд?

Чим довше розвивається сезон, тим менш конкурентоспроможною виглядає Ворскла у гонці за єврокубкові місця. Олександрія попереду на шість очок і має два матчі у запасі, Зоря на вісім – і має ще одну гру. У перспективі це +12 та +11, і таке майже нереально відіграти навіть на дистанції у 18 турів.

Втім, сама доля надає полтавцям шанс вкусити лідера сезону.

Знаєте, хто статистично найуспішніший гравець цього сезону? Вгадати буде непросто. Руслан Бабенко – непомітний опорник Дніпра-1, взяв участь у 10 матчах чемпіонату – і закінчив на свою користь усі десять. Не зіграв лише у домашньому матчі з Інгульцем – і саме він досі є єдиним, який команда Кучера у поточному чемпіонаті не виграла.

Бабенко, як Бускетс чи Гендерсон, рідко потрапляє у хайлайти. Але, наприклад, у попередньому турі він став лідером на всі 16 команд за кількістю м'ячів. І тепер, коли він отримав четверту жовту, клубу доведеться якось обходитися без нього. Варіант із парою в центрі поля з Рубчинського та центрального захисника Сарапія вже не спрацював із Інгульцем; можливо, час свій шанс у центрі поля отримати Когуту?

Ну і так, у тему: Олексій Гуцуляк після фантастичного виходу на заміну з Минаєм травмувався вже у наступній грі. Тут, звичайно, треба починати з того, що після повернення він і 90 хвилин не встиг зіграти, тож команда не мала встигнути звикнути. Але все одно: склад у Кучера досить короткий, і всю осінь тренер не стільки вибирає найсильніших, скільки грає в гру “наскреби 11 осіб на стартовий склад”.

У Ворскли дискваліфіковані відразу два гравці: причому обидва з лінії атаки, причому обидва з категорії дорогих легіонерів, які прийшли влітку. Але ця втрата виглядає мене значущою тому, що Марлісон та Сефері просто не грають стабільно добре. 3+1 за системою “гол плюс пас” у бразильця, 2+0 у албанця – це не той рівень, щоб за ними сильно переживати. Не кажучи про те, що й видалилися в минулому турі, вони, м'яко кажучи, в необов'язкових ситуаціях.

Історія протистояння

Дніпро-1 – дуже незручний суперник для Ворскли. Із восьми матчів у рамках чемпіонату команда виграла лише один – плюс вилітала від Дніпра-1 у Кубку. Втім, із чотирьох саме домашніх матчів полтавці й програли один.

Орієнтовні склади

Ворскла: Різник — Пердута, Яворський, Зайков, Кравець — Скляр — Бацула, Тотре, Юрченко, Олійник — Степанюк

Дніпро-1: Валеф — Адамюк, Сарапій, Гомеш, Бузанелло — Когут — Пихальонок, Рубчинський — Танчик, Довбик, Назаренко

прогноз 1:1

Віталій Пасічний, Football.ua