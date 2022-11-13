Україна

Чи вдасться Едмару здобути першу перемогу в якостi тренера?

По-перше, велике-превелике привітання укладачам календаря УПЛ. Завдяки ним цей матч пройде синхронно з іграми Шахтар – Зоря та Динамо – Колос. Цікаво буде дізнатись його аудиторію, хоча б у вигляді числа глядачів на YouTube. “Двадцять п'ятий” Металіст, на відміну від свого майже тезки, мав проблеми з аудиторією і навіть у довоєнні часи збирав на матчах УПЛ півтори-дві тисячі фанатів.

У минулому турі Інгулець нарешті здобув першу перемогу у сезоні – так само, як і Чорноморець із останнього місця. Синхронно виграли Кривбас та ФК Львів, які займали місця у зоні перехідних матчів – і якщо на когось такі перемоги і мають тиснути, то це насамперед Металіст 1925.

Команда дуже дивно розлучилася з Кривенцовим і ще дивніше довірилася дуже молодому тренерському штабу, який не має жодного досвіду. Після зміни тренера “двадцять п'яті” передбачувано пішли вниз і навіть крупних поразок за останній місяць зазнали вже дві. Якщо з Кривенцовим обігравали Ворсклу та Колос, відбирали очки у Шахтаря, то без нього навіть домашній матч із аутсайдером не вселяє оптимізм.

З одного боку, два очки на дистанції Рух — Зоря — Верес — Металіст — це шлях аутсайдера. За усього чудового старту харків'ян їх відрив від небезпечної зони зменшився вже всього до двох пунктів. З іншого, чотири гри – це в принципі мало, особливо для тренера, якого щойно призначили.

Але з цих двох тез із великою ймовірністю випливає висновок: якщо Едмар разом із Голодюком взагалі нічого до зимової перерви не виграють, їх замінять. А до перерви залишилися матчі з Інгульцем (вдома), Кривбасом (на виїзді) та Динамо (теж на виїзді). Де поповнити скарбничку очок простіше за все, здається очевидним – тож для бразильського тренера настає момент істини.

Історія протистояння

На рівні УПЛ команди поки що зіграли лише один матч: минулого сезону харків'яни просто знищили суперника з рахунком 4:0.

Орієнтовні склади

Металіст 1925: Мозіль — Капінус, Безуглий, Курило, Жичиков — Мартинюк, Кравченко — Ременюк, Габелок, Русін — Зубков

Інгулець: Паламарчук — Саків, Ковальов, Павлов, Нагієв — Кліменко, Кухарук — Смоляков, Запорожець, Козак — Марусич

прогноз 1:1

Віталій Пасічний, Football.ua