Україна

Команди видали цікавий матч, забивши двічі вже у компенсований арбітром час.

У рамках 13 раунду української Прем'єр-ліги Олександрія змагалася проти рівненського Вереса.

Олександрія вийшла уперед на 18 хвилині. Денис Мірошниченко зіграв вдало та своїм пострілом переграв Богдана Когута. Проте згодом, на 33, гості зрівняли. Автором голу у ворота Олександрії став Михайло Шестаков після передачі від Віталія Дахновського.

У другому таймі в гостей практично нічого не виходило, проте і господарі грали досить акуратно. На 75 хвилині травму отримав Станіслав Шарай. Біль був настільки сильний, що довелося викликати швидку, щоб допомогти футболісту.

Перший по справжньому небезпечний момент привів до взяття воріт. Бабогло скинув м'яч на Цурікова, який забив. Але і це був не кінець — Верес зрівняв на 90+1 хвилині зусиллями Гайдучика. Але господарі сказали останнє слово на 90+8 — 3:2. Забив Костишин.

Олександрія - Верес 3:2

Голи: Мірошниченко, 18, Цуріков, 80, Костишин, 90+8 — Шестаков, 33, Гайдучик, 90+1

Олександрія: Горох — Мірошниченко, Бабогло, Бондаренко, Цуріков — Ковалець (Волошин, 40), Рибалка, Дришлюк, Авагімян (Шулянський, 46), Кожушко (Скорко, 73) — Кобзар (Костишин, 73).

Верес: Когут — Пасіч, Вовченко, Мірошник, Гагун — Кучеров, Кльоц, Пасіч, Лебеденко (С. Шарай, 69, Курко, 77), Дахновський (В. Шарай, 69) — Шестаков (Гайдучик, 48).

Попередження: Авагімян, Лебеденко.