Україна

Команда Мірчи Луческу не змогла відзначитись голом у воротах Євгена Волинця.

У рамках 13 туру української Прем'єр-ліги київське Динамо вдома змагалось проти ковалівського Колоса.

Перший тайм був повністю за Динамо. Команда дуже багато небезпеки створила біля воріт Волинця. Мав нагоди Циганков, Буяльський, але воротар гостей грав надійно.

Другий тайм Динамо також розпочало дуже активно, Мірча Луческу зробив деякі заміни, щоб підсилити атаку, випустивши Лонвейка, Гармаша. Але на 68 хвилині стався дуже неприємний момент для киян — другу жовту перед собою побачив Денис Попов.

Моменти почали з'являтись і в Колоса. Проте і Динамо, хоча і грало у меншості, намагалось атакувати. Матч завершився у нульову нічию.

Динамо — Колос 0:0

Динамо: Бущан — Караваєв, Забарний, Попов, Вівчаренко (Дубінчак, 65) — Сидорчук, Шепелев (Сирота, 70), Циганков, Буяльський, Кабаєв (Лонвейк, 65) — Бєсєдін (Гармаш, 46).

Колос: Волинець — Чорноморець, Гончаренко, Чоботенко, Золотов — Оріховський (Богданов, 70), Мілько (Задоя, 81)., Болбат, Мякушко, Ільїн — Безбородько (Попов, 70).

Попередження: Попов, Оріховський, Ільїн, Кабаєв, Болбат.