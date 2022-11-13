Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Шахтар — Зоря 2:2
Голи: Бондаренко, 13, Бондар, 64 — Кирюханцев, 45, Булеца, 46

Шахтар: Трубін — Бондар, Кривцов (Тейлор, 84), Матвієнко, Михайліченко — Степаненко (Петряк, 84) — Криськів (Назарина, 46), Бондаренко, Судаков, Мудрик — Траоре (Сікан, 46).

Зоря: Мацапура — Данченко, Бутко, Батагов, Вантух (Снурніцин, 67) — Бражко — Кирюханцев (Алібеков, 80), Чурко, Булеца (Антюх, 68), Мишньов (Михайленко, 81) — Луньов.

Попередження: Траоре, Мудрик — Антюх.