Україна
13 листопада 2022, 16:59
Зоря не дозволила Шахтарю скористатись похибкою Дніпра-1
Колектив Патріка ван Леувена вистояв під шаленим тиском суперників, яким не зарахували два "чистих" голи, наприкінці гри.
Шахтар — Зоря, фото ФК Шахтар Донецьк
13 листопада 2022, 16:59
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Шахтар — Зоря 2:2
Голи: Бондаренко, 13, Бондар, 64 — Кирюханцев, 45, Булеца, 46
Шахтар: Трубін — Бондар, Кривцов (Тейлор, 84), Матвієнко, Михайліченко — Степаненко (Петряк, 84) — Криськів (Назарина, 46), Бондаренко, Судаков, Мудрик — Траоре (Сікан, 46).
Зоря: Мацапура — Данченко, Бутко, Батагов, Вантух (Снурніцин, 67) — Бражко — Кирюханцев (Алібеков, 80), Чурко, Булеца (Антюх, 68), Мишньов (Михайленко, 81) — Луньов.
Попередження: Траоре, Мудрик — Антюх.