Україна

Наставник полтавців висловився щодо матчу проти Дніпра-1.

Головний тренер Ворскли Віктор Скрипник прокоментував нічию проти Дніпра-1 у рамках УПЛ — 1:1.

"Напевно, 1:1 проти лідера чемпіонату, і з урахуванням того другого тайму, який ми показали, то можна тільки пишатися хлопцями. Ми хотіли забити другий гол після того, як зрівняли рахунок, не грали на збереження нічиєї, хотіли йти вперед. Це ми і робили. Тому тільки гордість за команду.

Ранні заміна Скляра, звісно, далася взнаки. Травма у нього неприємна, литковий м'яз. Будемо дивитися, коли він зможе відновитися.

Після нашої гри з Кривбасом хотілося бачити реакцію від команди. Її ми і показали, з чим можу привітати своїх футболістів. Другий тайм був такий, що хотіли і могли виграти обидві команди. Моменти були і у нас, і у суперника. На мою думку, 1:1 для нас – гарний результат", — підсумував Скрипник.

Після 13 зіграних поєдинків Ворскла займає дев'яте місце в УПЛ з 15 заліковими балами.